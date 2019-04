Albero su camion a Bari, ferito autista

(ANSA) - BARI, 23 APR - A causa del maltempo, l'autista di un camion è rimasto gravemente ferito per la caduta di un albero sul mezzo che guidava, in via Trisorio Liuzzi a Ceglie del Campo, quartiere di Bari. L'albero è precipitato proprio sulla cabina di guida, schiacciandola. L'uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato al Policlinico di Bari. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia locale e i Vigili del fuoco. (ANSA).