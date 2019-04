Tutto pronto per la 'Coppa Scirea'

(ANSA) - MATERA, 19 APR - Sarà il Matera calcio, che continua a partecipare ai campionati nazionali giovanili nonostante la recente esclusione dalla serie C della prima squadra, a sostituire - per questioni organizzative - la squadra africana del Darou Salam Dakar (Senegal), alla XXIII edizione della Coppa "Gaetano Scirea". Il torneo internazionale riservato alla categoria under 16 è in programma a Matera e in altri centri della Basilicata e della Puglia dal 27 aprile al 4 maggio. Durante la presentazione del torneo è stato conferito il premio "Lealtà nello sport" al giornalista Michele Capolupo, direttore della testata on line "Sassilive".