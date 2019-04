McKean al festival 'BGeek', 1-2/6 a Bari

(ANSA) - BARI, 19 APR - Sarà Dave McKean, uno degli illustratori, fumettisti e cineasti più visionari e influenti degli ultimi trent'anni, ad aprire l'ottava edizione del BGeek, il Festival dell'Immaginazione in programma nella Fiera del Levante di Bari, l'1 e il 2 giugno. L'evento è dedicato a fumetti, giochi da tavolo, videogiochi e tutto ciò che fa parte del mondo 'geek'. Nella due giorni del Festival barese si alterneranno incontri, dibattiti, giochi a tema, quiz, workshop elaboratori con esperti e professionisti. L'edizione 2018, con 70 espositori e 150 eventi, ha contato più di 20 mila presenze.

McKean, che sarà il primo ospite di #BGeek2019, è l'autore del manifesto ufficiale dell'evento, che rappresenta un tributo all'esplorazione avventurosa, con un uomo che attraversa il portale della Basilica di San Nicola mentre un'aquila vola sulla sua testa: "E' come entrare in un territorio immaginifico - spiegano gli organizzatori - dove le storie diventano leggende e le esplorazioni per mare portano in terre fantastiche".

Dave McKean ha illustrato e realizzato più di ottanta libri e romanzi grafici. Nel fumetto, ha collaborato con Neil Gaiman, ha realizzato le copertine e il design della serie 'Sandman', e reinventato Batman e Joker per Arkham Asylum. L'apice artistico della sua carriera è il romanzo grafico 'Cages', vincitore di importanti riconoscimenti internazionali quali Harvey, Pantera, Ignatz e Alph Art. Ha diretto tre lungometraggi, 'MirrorMask', 'Luna' (miglior film britannico ai premi Raindance Festival e BIFA) e 'The Gospel of Us con Michael Sheen' (due premi Bafta Cymru). I suoi prossimi progetti editoriali saranno un libro di disegni su Venezia, un romanzo grafico ispirato dal classico del cinema espressionista tedesco 'Il gabinetto del dottor Caligari' e un progetto narrativo per il museo del Louvre.