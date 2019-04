Xylella: esemplare adulto sputacchina

(ANSA) - BARI, 17 APR - Ieri a Triggiano, alle porte di Bari, è stato trovato, dal professore Francesco Porcelli del Dipartimento delle scienze del Suolo della pianta e degli alimenti (Disspa) dell'Università di Bari, il primo esemplare adulto di Philaenus spumarius (nota come Sputacchina, principale vettore di Xylella), una femmina. "Numerose altre ninfe della stessa specie sono in procinto di sfarfallare nelle prossime ore - afferma Porcelli - liberando adulti che potranno acquisire e infettare con Xylella fastidiosa pauca ST53 olivi per ora sani nei prossimi giorni". "Il dato di quest'anno - riferisce ancora Porcelli - rafforza la conoscenza e l'esperienza già accumulata oltre alla bibliografia disponibile, suggerendo l'immediata esecuzione dell'azione di controllo contro gli stadi giovanili.

Il ritrovamento è preoccupante anche perché siamo ben oltre la zona cuscinetto".