Da Matera Forum per la riforma agraria

(ANSA) - MATERA, 17 APR - Tutele, diritti, identità per produttori e produzioni agricole, garanzie e trasparenza di filiera per i consumatori sui mercati: sono i perni del Forum nazionale per una nuova riforma agraria presentato oggi a Matera dai presidenti nazionali della Rete dei Municipi rurali, Salvatore Pace, di Altragricoltura, Gianni Fabbris e di Liberi Agricoltori per la regione Puglia, Angelo Candita.