La Puglia vola a Mosca: Emiliano, intese

(ANSA) - BARI, 16 APR - "Cultura, con la Notte della Taranta, ma anche grandi accordi in sanità, perché intendiamo costruire con la Federazione russa e in particolare con Mosca intese che abbiano a che fare anche con la nostra capacità di cura sanitaria". Lo ha detto il presidente della Puglia, Michele Emiliano, inaugurando il nuovo volo Bari-Mosca della Pobeda Airlines, compagnia low-cost che viaggerà tre volte a settimana (martedì, giovedì e sabato) da oggi al 22 ottobre, dall'aeroporto pugliese Wojtyla a quello russo di Vnukovo.

A Bari sono atterrati i primi 101 passeggeri mentre altri 159 sono ripartiti per Mosca, compresa la delegazione della Regione, della Notte della Taranta, della Rete oncologica pugliese, di Puglia Promozione e Aeroporti di Puglia. "Da anni stiamo creando collegamenti tra la Puglia, l'Italia e la Federazione russa", ha detto Emiliano: "Questa è la seconda compagnia che stabilisce voli regolari, diretti, tra Bari e Mosca", dopo S7 Airlines che, tra arrivi e partenze, ha raggiunto oltre 10.500 presenze.

(ANSA).