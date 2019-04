Wall di Tremlett per Santa Chiara a Bari

(ANSA) - BARI, 15 APR - Un grande wall drawing dell'artista britannico David Tremlett, sulla struttura moderna che connette i due principali edifici storici del complesso Santa Chiara e San Francesco della Scarpa di Bari, dove ha sede la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, celebra l'intervento di riqualificazione del cortile del Complesso monumentale, nel centro storico della città.

Si chiama "Wall Surfaces (27 Stops - Bari)" e sono 27 grandi elementi colorati verticali di diverse forme e dimensioni, realizzati a pastello permanente su muro. Tremlett ha dedicato l'opera alla memoria di Marilena Bonomo, scomparsa nel 2014, gallerista che ha portato a Bari artisti come Sol LeWitt, Alighiero Boetti, Richard Long, oltre allo stesso Tremlett.

"Disegnerò 27 colonne grafiche perché 27 sono le volte che sono stato a Bari - spiega l'artista -. Il mio primo soggiorno in Italia è stato proprio a Bari, dove Marilena mi aveva invitato a tenere una mostra. Questo lavoro a Santa Chiara è un omaggio a lei". L'intervento ha il contributo della Direzione generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane del Mibac, coordinato dall'architetto Luca Cipelletti che da dieci anni collabora con Tremlett, in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti per la partecipazione di alcuni studenti che potranno così apprendere in prima persona la particolare tecnica a pastello di Tremlett.

Per l'occasione è stata prodotta una pubblicazione a cura di Antonella Di Marzo e Lorenzo Madaro, con immagini di Beppe Gernone, testi del soprintendente Luigi La Rocca e dell'ex soprintendente Carlo Birrozzi, una conversazione di Massimo Torrigiani con Tremlett e l'architetto Cipelletti, testimonianze di Alessandra e Valentina Bonomo. (ANSA).