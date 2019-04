Calcio: Bari-Portici 2-1

(ANSA) - BARI, 14 APR - Nuova vittoria interna del Bari, ma promozione in Lega Pro rimandata per il concomitante successo della Turris (seconda a otto punti di distanza): i pugliesi hanno battuto il Portici 2-1 al termine di una gara equilibrata e a tratti combattuta. L'undici di Cornacchini è passato in vantaggio al 24' con Di Cesare su assist di Bolzoni, il pari dei campani è arrivato al 30' con un eurogol di Di Prisco su passaggio di Nappo, mentre il gol-partita è stato segnato nella ripresa al 36' da Simeri (undicesimo centro stagionale) con una girata di testa su cross di Floriano. (ANSA).