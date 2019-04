Emiliano a Foggia, nuova pista aeroporto

(ANSA) - FOGGIA, 12 APR - "Sorveglieremo affinché i lavori siano rapidi. Poi bisognerà convincere dei vettori ad utilizzare questo aeroporto non solo per la Protezione Civile ma anche per ragioni turistiche e di lavoro". Lo ha detto il presidente della Puglia, Michele Emiliano, alla posa della prima pietra per l'allungamento della pista dell'aeroporto Gino Lisa di Foggia.

"Foggia è la provincia agricola più potente della Puglia e tra le più importanti d'Italia", ha aggiunto, e lo scalo è fondamentale per lo sviluppo. "E' l'aeroporto del Gargano, ma può esserlo anche dei Monti Dauni. Bisognerà darsi da fare tra pubblico e privato: tra Aeroporti di Puglia, Regione, Provincia e Comune": "Aeroporti di Puglia - prosegue - è aperto a qualunque tipo di accordi, turistici, industriali o scientifici.

A Foggia esiste già un distretto industriale importante che costruisce i timoni dei Boeing. Ci auguriamo che gli investimenti aumentino anche perché, adesso, questa città ha una pista paragonabile a Grottaglie, utilizzabile per molti usi".

