Xylella:Centinaio,punire chi non eradica

(ANSA) - LECCE, 11 APR - "Insieme alla Regione Puglia faremo una task force per punire i furbetti che non eradicheranno le piante infette". Lo ha annunciato il ministro per l'Agricoltura, Gian Marco Centinaio, oggi a Lecce in occasione di un vertice sull'emergenza Xylella. Quanto alla figura di un commissario straordinario per l'emergenza Xylella, come proposto nelle scorse settimane dalle associazioni di categoria, Centinaio ha risposto che "al momento non è prevista".