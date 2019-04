Indagato ex presidente Bari Multiservizi

(ANSA) - BARI, 11 APR - La Procura di Bari ha chiuso le indagini nei confronti dell'avvocato Giacomo Olivieri e di Oronzo Cascione, rispettivamente ex legale rappresentante ed ex direttore del personale e responsabile della gestione delle buste paga della società Bari Multiservizi Spa, accusati di truffa aggravata ai danni dell'ente. I fatti contestati risalgono al novembre 2017. Stando alle indagini coordinate dal pm Bruna Manganelli, "mediante artifici e raggiri" Olivieri, difeso dall'avvocato Nicola Quaranta, avrebbe commesso la truffa dichiarando che Cascione, difeso dall'avvocato Giuseppina Maritato, riceveva "una retribuzione sensibilmente inferiore a quella effettivamente percepita, al fine di ridurre - si legge nell'imputazione - l'importo da accantonare in favore del creditore". Cascione, infatti, era debitore nei confronti di un istituto di credito e di una società, i quali avevano chiesto di pignorarne il quinto dello stipendio.