Fkj apre Locus Festival, poi Calcutta

(ANSA) - BARI, 11 APR - Il polistrumentista francese Fkj (French Kiwi Juice), al secolo Vincent Fenton, aprirà l'edizione 2019 del Locus Festival di musica d'avanguardia, dal 27 luglio al 14 agosto a Locorotondo, presentato al Teatro Margherita di Bari.

Il concerto di Fkj è uno dei quattro eventi clou assieme a Lauryn Hill (7 agosto), la giovane voce black nel primo Sister Act; Calcutta (10 agosto) e Four Tet (14 agosto), tutti a pagamento tra i 25 e i 50 euro. Atteso anche l'inglese Ben 'Ufo' Thomson. Gratuiti invece, in piazza a Locorotondo, gli appuntamenti con José James, Colin Stetson, Mammal Hands, Lee Fields & The Expression, Colle Der Fomento, Mecna. E i dj set in spiaggia con Channel One, Children Of Zeus e Clap Clap. Non mancheranno incontri e film sui grandi miti della musica, mostre e iniziative collaterali. Partner dell'evento saranno Radio Monte Carlo e Ferrovie del Sud-Est (Gruppo Ferrovie dello Stato) che annuncia collegamenti specifici con Locorotondo da Bari, Lecce e Brindisi. (ANSA).