Candidato sindaco Lecce minacciato morte

(ANSA) - BARI, 9 APR - "Qualcuno ieri commentando un mio post ha scritto: 'Salvemini devi morire'. Ha ragione: prima o poi - spero molto poi - toccherà anche a me, come a tutti. Andiamo avanti. Buona giornata a tutti". Lo scrive su Facebook Carlo Salvemini, candidato sindaco di Lecce per la coalizione di centrosinistra. Salvemini è sindaco uscente del capoluogo salentino, incarico dal quale si è dimesso a causa della mancanza di una maggioranza, la cosiddetta 'anatra zoppa'. Solidarietà a Salvemini è stata espressa dal presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro.