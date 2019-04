Petruzzelli, nuova Valchiria di Pagliaro

(ANSA) - BARI, 8 APR - Debutta il 10 aprile il nuovo allestimento della wagneriana 'Valchiria' della Fondazione Petruzzelli, dall'idea originale del 2009 che era però "in forma semiscenica", spiega il regista Walter Pagliaro: "Questo spettacolo non ha nulla a che vedere con quello del 2009 nel padiglione 7 della Fiera del Levante", sottolinea presentando la nuova regia dell'opera, che vedrà sul podio dell'Orchestra del Teatro la bacchetta internazionale Stefan Anton Reck, con le scene e i costumi di Luigi Perego.

Nel 2008 la Fondazione presentò al Teatro Piccinni la prima opera della Tetralogia di Wagner, ipotizzando di proseguire al Petruzzelli l'anno successivo, a ricostruzione completata. Non fu possibile e si costruì il suggestivo anello nel Padiglione 7: all'interno gli orchestrali, all'esterno il pubblico, mentre i cantanti camminavano sull'anello. Ora Pagliaro auspica un pubblico "senza pregiudizi sulla lunghezza dell'opera (oltre 4 ore)", mentre Perego ha reso la 'cavalcata' con carri mossi a mano dalle Valchirie. (ANSA).