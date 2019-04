Governo: istituito Tavolo Capitanata

(ANSA) - ROMA, 8 APR - Si è insediato a Palazzo Chigi il Tavolo per il 'Contratto Istituzionale di sviluppo per l'area di Foggia'. Istituito con decreto del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il Tavolo dovrà elaborare le strategie utili per attuare il programma straordinario di valorizzazione e sviluppo della Capitanata. La strategia di sviluppo del Cis Capitanata si basa innanzitutto sulla valorizzazione delle eccellenze locali (culturali, naturalistiche, eno-gastronomiche, artigianali e produttive) e mira a dare concreta attuazione al potenziale territoriale ancora non pienamente espresso attraverso la realizzazione di interventi strategici, funzionalmente connessi tra di loro. Il Tavolo, presieduto dal Presidente Conte, prevede altri undici componenti, in rappresentanza delle Istituzioni coinvolte: i Ministri per il Sud, dello Sviluppo Economico, degli Interni, dell'Ambiente, delle Infrastrutture, per i Beni e le Attività culturali, politiche Agricole. Inoltre Regione Puglia; Provincia e Comune di Foggia e Invitalia.