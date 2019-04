Ex Ilva: Asl consegna report a sindaco Taranto

(ANSA) - TARANTO, 08 APR - Alle 11.56, quattro minuti prima del termine tassativo indicato dal sindaco Rinaldo Melucci, l'Asl di Taranto ha oggi inviato al Comune una Pec con allegato un documento che racchiude le risposte chieste dal primo cittadino in merito al rischio sanitario legato alle emissioni dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal (ex Ilva). Fonti dell'Asl fanno sapere che si tratta di un "documento di 7 pagine, frutto di un lavoro di tutti gli uffici interessati, controfirmato dal direttore generale Stefano Rossi, che contiene dati oggettivi". I dati ora passano alla valutazione del sindaco Melucci e della struttura tecnica e legale. Il primo cittadino, che ha chiesto anche all'Arpa chiarezza sui valori delle emissioni, ha annunciato nei giorni scorsi che in mancanza di risposte definitive da parte degli organi di controllo, o se da tali risposte dovessero emergere criticità, farebbe ricorso a un'ordinanza contingibile e urgente di chiusura degli impianti dell'area a caldo del siderurgico. Alcune decine di cittadini e rappresentanti di associazioni hanno tenuto un sit-in davanti a Palazzo di città, ma il sindaco oggi è impegnato a Roma per il tavolo sul Contratto istituzionale di sviluppo.