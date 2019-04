Consiglio: Loizzo incontra questore Bari

(ANSA) - BARI, 8 APR - Nel corso di un incontro tra il nuovo questore di Bari, Giuseppe Bisogno, e il presidente del Consiglio regionale della Puglia, Mario Loizzo, "è stata confermata la stretta collaborazione tra le istituzioni nel territorio". Ne dà notizia un comunicato in cui si riferisce che il questore ha evidenziato che a Bari occorre "operare con equilibrio e buon senso, senza trascurare alcun settore".

Loizzo ha sottolineato che se "i dati parlano di reati in calo, la percezione è diversa e c'è un senso di incertezza e paura nei cittadini: la gente - ha spiegato - è toccata dai furti negli appartamenti ed ora da quelli crescenti nelle campagne". "Per questo - ha concluso - sono fondamentali e rassicuranti la professionalità ed anche la presenza fisica degli operatori della Polizia di Stato e delle altre Forze dell'ordine".(ANSA).