Due morti e un ferito su A14 nel Barese

(ANSA) - BARI, 7 APR - Due persone, un uomo e una donna di nazionalità albanese e residenti in Emilia Romagna, sono morte ed una terza è rimasta ferita in un incidente stradale che ha coinvolto due automobili avvenuto la scorsa notte nel Barese lungo l'autostrada A14, nel tratto compreso tra Molfetta e Bitonto. L'incidente è avvenuto attorno a mezzanotte e il tratto autostradale in direzione di Bari è rimasto temporaneamente chiuso al traffico fino alle 3. Le vittime viaggiavano a bordo di una Renault Clio in direzione di Bari. Per cause non ancora chiarite, la vettura si è scontrata con una Ford Kuga il cui conducente, rimasto ferito, è stato soccorso e trasportato al Policlinico di Bari.

Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale del Tronco di Bari di Autostrade per l'Italia. Attualmente, fa sapere la società Autostrade, la circolazione scorre regolarmente.