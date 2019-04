Calcio: Nocerina-Bari 1-0

(ANSA) - BARI, 7 APR - Terza sconfitta stagionale per il Bari: l'undici di Giovanni Cornacchini è stato battuto dalla Nocerina sul campo in sintetico di Angri per 1-0. Decisiva è stata la rete del campano Cardone al 9' del primo tempo.

I pugliesi, che hanno disputato una prestazione grigia (privi di Simeri e Brienza, e senza tifosi al seguito) restano primi nel girone I a quota 69 punti, con otto lunghezze di vantaggio sulla seconda, la Turris.