Petruzzelli: Comune Bari, teatro non è pignorabile

(ANSA) - BARI, 06 APR - "Il Comune di Bari si opporrà al pignoramento del Petruzzelli in quanto il teatro è patrimonio indisponibile" e, comunque, la procedura di pignoramento (attivata nei confronti di Vittoria Messeni Nemagna) non prova che la proprietà del teatro sia della famiglia, perché su questa questione è in corso un contenzioso". È quanto spiegano da Palazzo di Città, replicando alle dichiarazioni dell'avvocato Ascanio Amenduni, difensore della famiglia Messeni Nemagna insieme ad un altro legale, ricordando che "l'unica cosa che consentirà di chiudere la partita sulla effettiva proprietà del bene, è una sentenza definitiva di un giudice. Al momento l'unica sentenza è quella di due giorni fa".

Con quella sentenza il Tribunale Civile di Bari, in primo grado, ha dichiarato inammissibili le domande dei Messeni Nemagna sull'annullamento della delibera del 2010, con la quale il Comune si dichiaravano proprietario del teatro.

"La domanda del Comune relativa alla validità della delibera - spiegano ancora dal Comune - è stata poi regolarmente trascritta" ma, prima ancora della trascrizione, diversi anni fa, un altro pignoramento (intentato dallo stesso creditore, l'ex legale di una degli eredi, ndr) era stato dichiarato estinto perché il Petruzzelli è patrimonio indisponibile". "Se l'avvocato Amenduni - conclude il Comune di Bari - ritiene che la sentenza del Tribunale Civile di due giorni fa sia irrilevante e che non sia cambiato nulla con riferimento ai diritti dei Messeni Nemagna, ci aspettiamo che non la appelli".(ANSA).