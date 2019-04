Molesta e rapina studentessa, arrestato

(ANSA) - MOLFETTA (BARI), 6 APR - Un 36enne è stato arrestato dai carabinieri per aver molestato una studentessa di 26 anni, che è stata anche colpita al volto con calci e pugni e rapinata del borsello contenente 50 euro. I fatti risalgono alla serata di ieri e sono avvenuti su un vagone dell'Intercity Bologna-Bari, in prossimità di Molfetta: proprio a questa fermata l'uomo è fuggito dal convoglio. E' stata la donna, sola nel vagone, a dare l'allarme al 112 e a far scattare le ricerche.

Il 36enne è stato identificato attraverso i filmati delle telecamere di sicurezza e ammanettato a Bitonto, nel Barese. Il traffico ferroviario è rimasto bloccato per circa trenta minuti per i rilievi. L'uomo è accusato di rapina aggravata e violenza sessuale di minore gravità. (ANSA).