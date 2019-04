Questore Brindisi apre 'sportello'

(ANSA) - BRINDISI, 3 APR - Un pomeriggio alla settimana per incontrare i cittadini di Brindisi e ascoltare direttamente, senza filtri, le loro esigenze: è l'iniziativa lanciata dal nuovo questore di Brindisi, Ferdinando Rossi, che ha annunciato che dal prossimo 24 aprile, ogni mercoledì pomeriggio, sarà attivo uno "sportello" messo a disposizione del pubblico e gestito direttamente dal capo della questura.

L'idea, si legge in una nota, è quella di "cogliere i problemi della città partendo da coloro che li vivono in prima persona, nonché dalla volontà di creare un dialogo costante tra la città e l'istituzione polizia di Stato". Per poter interloquire con il questore si dovrà prendere appuntamento per mail allegando copia di un documento di identità, numero di telefono e una anticipazione del motivo della richiesta di incontro.