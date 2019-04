Infrastrutture: Toninelli, il Sud ha bisogno di più opere

(ANSA) - BARI, 02 APR - "Io sto girando moltissimi cantieri in Italia e non vi nascondo che in questa prima parte del mio ministero sto girando la maggior parte dei cantieri al Sud perché è il Sud che ha principalmente bisogno di tante infrastrutture, di buona e sostenibile mobilità, che significa più facilità negli spostamenti, più lavoro, più turismo e più benessere". Così il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, inaugurando un tratto della Statale 96 Bari-Matera.

Rispondendo alle domande dei giornalisti su un piano degli investimenti al Sud, il ministro ha ricordato che è stato "ristabilito il rapporto percentuale del 34% degli investimenti al Sud rispetto alla popolazione, che prima era scritto solo sulla carta e ora l'abbiamo implementato. Ora grazie all'iniziativa del sottoscritto e del presidente del Consiglio Conte vedrete come Anas e Rfi presenteranno un nuovo programma di accelerazione degli investimenti", cioè "un aggiornamento di contratto di programma che significa somma delle opere e dei cantieri che verranno chiusi, aperti o mandati avanti e che avrà come focus principale la manutenzione ordinaria e straordinaria, per migliorare la qualità degli spostamenti".(ANSA).