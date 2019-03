Al Medimex anche Noemi, Arbore e Zilli

(ANSA) - BARI, 30 MAR - Pattie Boyd, Ex-Otago, Renzo Arbore, Noemi, Ermal Meta, Nina Zilli e Pierdavide Carone saranno i protagonisti degli 'Incontri d'autore' in programma nell'ambito della edizione primaverile del Medimex. Al festival, dall'11 al 14 aprile a Foggia, si esibiranno in due concerti a ingresso libero, in piazza Cavour, Renzo Arbore con un collettivo di jazzisti italiani (12 aprile) e il musicista britannico Bryan Ferry (13 aprile). Un "incontro speciale", sottolineano gli organizzatori, sarà quello con Klaus Voormann, l'illustratore, bassista e discografico che conquistò un Grammy Award per la copertina dell'album Revolver dei Fab Four, suonò nella Plastic Ono Band e in vari singoli di Lennon, Harrison e Ringo Starr, e partecipò al concerto per il Bangladesh organizzato da Harrison nel 1971. Ad aprire gli 'Incontri', il 6 aprile alle ore 19 a Palazzo della Dogana, sarà Pattie Boyd, musa e testimone con la sua macchina fotografica della Swingin' London. L'artista presenterà la mostra 'Pattie Boyd and The Beatles'.