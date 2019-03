Lecce, Ulivo d'oro a Sokurov e Sandrelli

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Per i 20 anni del Festival del Cinema Europeo, in programma a Lecce dall'8 al 13 aprile, masterclass del regista russo Aleksandr Sokurov e consegna dell'Ulivo d'Oro alla carriera, premio che andrà anche a Stefania Sandrelli.

Questi due tra i momenti più importanti del festival salentino che, grazie alla copertura economica biennale da parte della Regione Puglia, ha potuto annunciare anche le date dell'edizione 2020: 30 marzo-4 aprile.

Tra i titoli in concorso, Cronofobia di Francesco Rizzi (Svizzera) con Vinicio Marchioni che sarà a Lecce. Nino Frassica, Paola Minaccioni e Alessandro Siani, protagonisti della nuova commedia italiana, riceveranno l'Ulivo d'argento.