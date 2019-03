Calcio: quattro squadre in 4/a categoria

(ANSA) - POTENZA, 27 MAR - Il "Torneo di quarta categoria" di calcio a sette - riservato ad "atleti con disabilità cognitivo-relazionale", in programma a Potenza a partire dal 31 marzo - è stato presentato oggi, nel capoluogo lucano, dal presidente della Figc Basilicata, Piero Rinaldi, dal consigliere del Dipartimento Serie D-Area Sud della Lnd, Francesco Cupparo, e dalla responsabile della Quarta categoria Puglia, Stefania D'Elia. Il Torneo si giocherà in tre giornate in un centro sportivo di Potenza: il 31 marzo, il 13 aprile e il 18 maggio.