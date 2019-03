Medimex: a Taranto Liam Gallagher l'8/6

(ANSA) - TARANTO, 26 MAR - Liam Gallagher, già frontman degli Oasis, sarà una delle stelle del Medimex Taranto 2019 in programma nel capoluogo ionico dal 5 al 9 giugno 2019. Gallagher si esibirà nella serata dell'8 giugno. L'International Festival e Music Conference promosso da Puglia Sounds, è il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale pugliese attuato con il Teatro Pubblico Pugliese.

Il 7 giugno arriveranno gli Editors e i Cigarettes After Sex, mentre domenica 9 sarà la volta dell'artista statunitense Patti Smith. Alla conferenza stampa di presentazione del Medimex, organizzato per il secondo anno consecutivo a Taranto dopo il successo del 2018, sono intervenuti, tra gli altri, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l'assessore regionale all'Industria Turistica e Culturale Loredana Capone, il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, il vice presidente del Teatro Pubblico Pugliese Marco Giannotta, e il coordinatore Puglia Sounds/Medimex Cesare Veronico.