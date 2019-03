Ex caserma Rossani, riapre tra 14 mesi

(ANSA) - BARI, 26 MAR - Riaprirà tra 14 mesi dopo 29 anni, quasi interamente restaurata, la ex caserma Rossani, nel cuore del quartiere Carrassi di Bari, che ospiterà biblioteca e mediateca regionali attorno al grande parco progettato dall'architetto Fuksas, che sarà ultimato entro la fine del 2019. I 14 mesi di lavori previsti per la riqualificazione di due delle strutture della ex caserma, l'edificio cosiddetto Casermette e la Palazzina Comando, finanziati con 10 milioni di euro di fondi Cipe, sono partiti la scorsa settimana e si concluderanno a maggio 2020. I lavori del parco, con al centro un grande skatepark in corso di realizzazione, sono invece finanziati con fondi ministeriali. Gli altri edifici dell'area, con fondi già individuati ma ancora in fase di progettazione, ospiteranno l'Accademia delle Belle Arti e la Casa delle associazioni.

Oggi il sindaco di Bari, Antonio Decaro, i presidenti della Regione e del Consiglio regionale, Michele Emiliano e Mario Loizzo, hanno visitato il cantiere.