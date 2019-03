Xylella: Lezzi,ristoro anche per piccoli

(ANSA) - LECCE, 25 MAR - "Nel decreto emergenze metterò nero su bianco lo stanziamento di 300 milioni di euro per il prossimo biennio in modo tale che venga garantito al di là di chi ci sarà dopo di me, l'impegno e che nella normativa del decreto che andrà alla lettura alla Camera, ci devono essere delle norme che prevedano non solo la semplificazione, non solo il sostegno ai grandi produttori ma anche ai tanti piccolissimi agricoltori.

Quei piccoli produttori che non hanno ancora partita Iva". Lo ha detto la ministra per il Sud, Barbara Lezzi, a conclusione della riunione convocata nella Prefettura di Lecce sulla Xylella.

"Devo dire - ha aggiunto - che anche le grandi associazioni si sono dette disponibili a condividere le risorse e se sarà necessario fare un 'implementazione la faremo. L'importante è fare ritornare a vivere questo territorio". "Non sono molto d'accordo sui commissariamenti, ma se può essere una soluzione condivisa, di concerto soprattutto con i sindaci, si può anche fare una riflessione in questa direzione".