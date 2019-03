Ex Ilva: riunione monotematica a Taranto

(ANSA) - TARANTO, 25 MAR - "Nessuno ha mai pensato che l'Ilva sia stata una fortuna per Taranto. Certo, ha portato tanti posti di lavoro. Se la fabbrica non ci fosse mai stata sarebbe stata una grande fortuna. La fabbrica non ha portato nulla di buono, hanno spostato nel Mezzogiorno lavorazioni diventate insopportabili nel nord, ha dato man forte all'economia nazionale ma ha lasciato sul territorio tarantino più danni che vantaggi". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano intervenendo al Consiglio comunale di Taranto convocato in seduta monotematica e urgente sui problemi dell'inquinamento. "Dobbiamo rimanere nel perimetro delle norme - ha detto il sindaco Melucci - I dati sull'inquinamento ci sono se dovesse maturare la possibilità per noi di emettere un provvedimento radicale, come può essere la chiusura degli impianti, lo valuteremo attentamente ma un provvedimento del genere per non fallire deve avere i requisiti di urgenza e contingibilità e il danno sanitario deve essere comprovato".