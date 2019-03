Ilva: morta donna, era virale su Youtube

(ANSA) - TARANTO, 23 MAR - "Quanda mineral". Due parole in dialetto (per dire "quanto minerale") pronunciate con una cadenza che suscitò sarcasmo e che trasformò quella intervista in una parodia diventata virale su youtube. E' morta di tumore, a 53 anni, Annapia, la donna del rione Tamburi di Taranto che nel novembre del 2017, intervistata da un'emittente televisiva locale sui rischi provocati dalle polveri del Siderurgico nei Wind days, rispose: "Quanda mineral". Per dire "quanto minerale" si riversa dalla fabbrica minacciando la salute dei cittadini in particolare nei giorni di forte vento provenienti dall'area industriale.