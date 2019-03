Scritta shock contro Salvini a Lecce

(ANSA) - LECCE, 22 MAR - "Non sparare a salve, spara a Salvini!": è la scritta spray contro il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, fatta con grandi caratteri a stampatello sul muro di cinta del complesso Studium 2000, all'ingresso nord di Lecce nei pressi del cimitero monumentale. All'interno dello Studium si trova il Musa, il museo storico archeologico dell'Università del Salento a Lecce. Accanto alla scritta non vi sono firme che ne rivendichino la paternità.

A dare l'allarme i responsabili del Daily Muslim, il giornale on line dei musulmani d'Italia con sede a Lecce. Sull'accaduto indagano gli agenti della Digos. (ANSA).