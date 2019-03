Cinema:Raccontare Sud, 10 produzioni Afc

(ANSA) - BARI, 22 MAR - Cinema e terzo settore in Puglia si mettono insieme per raccontare il Sud attraverso i fenomeni sociali che lo caratterizzano.

Dieci produzioni (sei documentari e quattro cortometraggi) finanziate con 400mila euro da Apulia Film Commission e Fondazione 'Con il Sud' e selezionate tra le circa cento proposte pervenute racconteranno il disagio giovanile, esperienze di agricoltura sociale e terre confiscate alla mafia, ludopatia e violenza sulle donne, immigrazione, storie di solitudine e malattie ma anche di riscatto. I dieci titoli coinvolgono altrettante società di produzione cinematografica e 25 organizzazioni del terzo settore di Basilicata, Campania e Puglia. A selezionare le opere è stata una commissione presieduta dal regista barese Gennaro Nunziante. "Attivare insieme alla realizzazione dei film anche dei percorsi di inclusione sociale - ha detto la presidente di AFC Simonetta Dellomonaco - attraverso una coproduzione tra le due Fondazioni è una iniziativa che non ha precedenti in Italia".