Comune Taranto,via ultimo consigliere 5S

(ANSA) - TARANTO, 19 MAR - Il Movimento Cinque Stelle non ha più portavoce in Consiglio comunale a Taranto. Oggi Rita Corvace, subentrata a Francesco Nevoli che si era dimesso il 12 febbraio scorso, si è dichiarata indipendente e ha aderito al Gruppo Misto. Sempre al Gruppo Misto aveva aderito l'11 settembre 2018 l'altro consigliere eletto del M5S, Massimo Battista, operaio del siderurgico. La motivazione è sempre la stessa: il dissenso sulle scelte politiche del Movimento che in campagna elettorale aveva promesso la chiusura dell'Ilva. Rita Corvace nel suo intervento in Consiglio comunale ha attaccato apertamente il Movimento, reo, a suo dire, "di aver tradito non solo la città di Taranto, avendo promesso la chiusura programmata delle fonti inquinanti e la riconversione del territorio ionico, ma anche tutto il Sud dell'Italia". Poi la critica all'alleanza con la Lega di Matteo Salvini che la consigliera ha definito "partito razzista e xenofobo".