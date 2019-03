Xylella: Emiliano, servono 500 milioni

(ANSA) - LECCE, 18 MAR - "Bisogna modificare una norma del decreto che è ancora un po' farraginosa, ma non è solo questo.

Qui servono 500 milioni di euro in tre anni da investire per ricostruire il paesaggio del Salento e questa è una operazione nella quale la Puglia da sola, non ce la fa". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che ha incontrato a Lecce una delegazione di sindaci del Salento, alla presenza del presidente della provincia Stefano Minerva e dell'assessore regionale all'Agricoltura, Leonardo Di Gioia. "Dobbiamo avere la solidarietà di tutti i pugliesi, di tutti gli italiani, di tutti gli europei - ha proseguito - rispetto a danni che non sono nella responsabilità degli olivicoltori.

Abbiamo fatto tutto il possibile per limitare il danno, ma è un danno veramente grande e va condiviso con l'intera comunità".