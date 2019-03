Ex Fibronit,ok progetto Parco rinascita

(ANSA) - BARI, 18 MAR - Questa mattina, su proposta dell'assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, la giunta comunale ha approvato il progetto preliminare del "parco della Rinascita", il parco polifunzionale che sorgerà nell'area bonificata della ex Fibronit. L'importo dei lavori, come da progetto, ammonta a 14 milioni 945mila euro.

"Quello di oggi - commenta Galasso in una nota - è l'atto ufficiale con cui inizia il lungo viaggio che ci porterà a realizzare il grande parco della Rinascita nell'area della ex Fibronit - Con questo primo livello di progettazione siamo pronti a partecipare a qualsiasi tipo di bando o finanziamento che ci permetta di realizzare il parco. Il progetto è già organizzato per stralci, in modo che si possa procedere a seconda dei fondi che riusciremo ad intercettare". Il progetto prevede, tra l'altro, quattro porte di accesso su via Caldarola, e una da via Amendola dove è stata previsto un ponte di attraversamento della linea ferroviaria che arriva fin dentro il parco.