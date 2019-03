Comunali: Meloni, grazie a leccesi che hanno creduto in Fdi

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - "Grazie ai leccesi che hanno creduto in Fratelli d'Italia e che alle primarie del centrodestra hanno scelto Saverio Congedo come candidato sindaco. Ora dritti fino alla vittoria per restituire a Lecce un'amministrazione capace, libera e onesta". Lo scrive su twitter il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.(ANSA).