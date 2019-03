Rifiuti: a Bari in 200 al gioco Comieco

(ANSA) - BARI, 16 MAR - Gruppi di studenti universitari, famiglie con bambini e anziani: in tutto circa 200 cittadini baresi divisi in 38 squadre hanno partecipato questa mattina alla "Carta al tesoro" di Comieco, il gioco a premi organizzato in collaborazione con il Comune di Bari per sensibilizzare sulla raccolta differenziata di carta e cartone. Bari è la seconda delle tre tappe nazionali, dopo Napoli e prima di Bologna, del gioco di Comieco che ha animato la città vecchia, partendo da piazza del Ferrarese e attraversando alcuni dei principali monumenti del centro, tra cui il teatro Margherita e la Basilica di San Nicola, con allestimenti tutti i cartone riciclato. Le prime tre squadre arrivate al traguardo dopo aver risposto correttamente a tutte le domande sulla raccolta differenziata, hanno vinto buoni spesa da 1.500, 1.000 e 500 euro.