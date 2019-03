Petruzzelli:Emiliano,emendamento Cig è frutto lavoro intenso

(ANSA) - BARI, 16 MAR - "L'emendamento 'Petruzzelli' è una buona notizia, ed è il frutto di un lavoro molto intenso di coordinamento della Task force regionale per l'occupazione, con i sindacati e gli uffici regionali e ministeriali". Lo sottolinea in una nota il governatore pugliese Michele Emiliano, a proposito dell'emendamento al decreto del Reddito di Cittadinanza che permetterà ai lavoratori del Petruzzelli - come annunciato dal M5S - di accedere alla cassa integrazione in deroga.

"La Regione Puglia - aggiunge Emiliano - ha messo a disposizione le somme per pagare la proroga della cassa in deroga a favore dei lavoratori in esubero della Fondazione Petruzzelli". "Siamo particolarmente contenti - evidenzia - perché le risorse a disposizione consentono, applicando la nuova norma, di salvare anche gli esuberi delle società in house delle province di Brindisi e Lecce, Santa Teresa ed Alba Service". "Per circa 50 lavoratori e per le loro famiglie - conclude Emiliano - si tratta di un aiuto concreto per superare un momento di grandissima difficoltà. In più, la messa in sicurezza degli esuberi ci consente di continuare il nostro lavoro per il consolidamento dei piani industriali per la prospettiva occupazionale di centinaia di persone dipendenti dalle tre società".(ANSA).