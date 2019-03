Petruzzelli: sindaco Bari, proroga Cig fa guardare al futuro

(ANSA) - BARI, 16 MAR - "Voglio ringraziare i parlamentari che hanno sostenuto nelle Commissioni competenti la causa della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari e dei suoi lavoratori. Questo provvedimento per noi significa garantire il lavoro di 13 persone e, soprattutto, poter continuare ad investire sull'arte e la cultura per il nostro territorio". Così il sindaco di Bari e presidente della Fondazione Petruzzelli, Antonio Decaro, commenta la notizia della "proroga della cassa integrazione per i lavoratori" del politeama barese. "In questi anni - aggiunge Decaro - la Fondazione Petruzzelli sta crescendo e sta dimostrando di saper valorizzare le professionalità locali, lavorando sodo sulle produzioni interne e sull'internazionalizzazione del marchio 'Teatro Petruzzelli'".

"Questa notizia - conclude - ci permette di guardare con più fiducia al futuro e di continuare a lavorare con ancora più slancio ed entusiasmo. Ringrazio il ministro Bonisoli che in ogni occasione di visita qui a Bari non ha mai fatto mancare il suo interesse e la sua vicinanza alle sorti del Teatro Petruzzelli". Nella stessa nota anche il sovrintendente Massimo Biscardi esprime "grande soddisfazione" in merito al fatto "che le istituzioni lavorino fianco a fianco nell'interesse generale".

"A nome di tutti i dipendenti della Fondazione - conclude - sento il dovere di ringraziare gli onorevoli" del M5S "Nitti, Lattanzio e Brescia per aver dato sostanza alle richieste fatte dalle rappresentanze sindacali unitarie e dalla Fondazione stessa".(ANSA).