Turismo: workshop in aeroporto Bari

(ANSA) - BARI, 14 MAR - L'aeroporto Karol Wojtyla di Bari ha ospitato l'annuale edizione del workshop 'Summer 2019-Tour Operator e Vettori incontrano il trade', tradizionale appuntamento organizzato da Aeroporti di Puglia all'inizio della stagione estiva, che ha visto circa mille presenze tra tour operator, agenzie di viaggio, vettori, strutture ricettive ed enti del turismo. Sono intervenuti, tra gli altri, il vicepresidente e il direttore generale di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile e Marco Catamerò, e l'assessore al Turismo della Regione Puglia, Loredana Capone. "Siamo alla vigilia di una stagione importante per la rete aeroportuale pugliese - ha detto Vasile - e nei prossimi giorni, infatti, presenteremo il Piano Strategico 2019-2028 di Aeroporti di Puglia. Un programma ambizioso che nasce nella scia degli eccellenti risultati conseguiti sul piano del potenziamento delle infrastrutture e dello sviluppo dei collegamenti, realizzati in stretta collaborazione con l'Amministrazione regionale". "Veniamo da un anno che si è caratterizzato per il raggiungimento di traguardi che non abbiamo esitato a definire storici - ha aggiunto Caramerò - perché non si potrebbero definire altrimenti i 7,5 milioni di passeggeri in arrivo e partenza da Bari e Brindisi, con incrementi percentuali che per il traffico internazionale si sono attestati al 19%". "Fino ad ora - ha detto Capone - dovevamo incentivare le compagnie aeree e adesso invece anche importanti vettori decidono di investire in Puglia. Perché c'è mercato, interesse, e spesso una richiesta dei viaggiatori, come il volo diretto Brindisi-Katowice che a partire da maggio prossimo, con Ryanair, ci collegherà con un'altra città della Polonia, dopo il Cracovia-Bari, che rappresenta uno dei mercati che cresce di più per incoming in Puglia". Tra gli altri collegamenti che potrebbero essere attivati e di cui si è parlato, ci sono il Mosca-Bari con la compagnia Pobeda, che potrebbe partire da giugno, e il volo diretto Bari-Israele.(ANSA).