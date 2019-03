Lauryn Hill e Calcutta al Locus festival

(ANSA) - BARI, 14 MAR - Sarà Lauryn Hill la protagonista della sedicesima edizione del Locus festival, il 7 agosto allo Stadio Comunale di Viale Olimpia a Locorotondo (Bari). Icona della black music, dagli esordi con i Fugees ai cinque Grammy Award conquistati da solista con l'album 'The Miseducation of', Ms Lauryn Hill - evidenziano gli organizzatori - aggiungerà ulteriore prestigio al festival.

Nella stessa location, il 10 agosto, sarà ospitato il concerto di Calcutta che ha scelto il Locus per la sua unica data estiva in Puglia.