Operaio muore colpito da mezzo pesante

(ANSA) - CARAPELLE (FOGGIA), 12 MAR - Un uomo, le cui generalità non sono state rese note, è morto - a quanto si apprende dalle prime ricostruzioni - schiacciato da un mezzo pesante mentre stava lavorando in un'azienda agricola che si trova a Carapelle, lungo la statale 79 che conduce ad Ordona, nel Foggiano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno effettuando le indagini per accertare la dinamica dell'incidente.