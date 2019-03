Maltempo: grosso pino crolla su auto a Bari, nessun ferito

(ANSA) - BARI, 12 MAR - Forti raffiche di vento hanno provocato in mattinata a Bari l'abbattimento di un grosso pino che è caduto su un'auto in transito in corso Alcide de Gasperi senza provocare feriti. Un altro albero è caduto sulla rampa di accesso del reparto di neurologia del Policlinico. Per liberare l'auto e controllare il traffico sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale. In queste ore i vigili del fuoco hanno gestito anche altre emergenze per caduta di alberi e cornicioni pericolanti nei comuni di Barletta, Mola di Bari, Rutigliano, Corato e Altamura.(ANSA).