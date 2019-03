Fumi Ilva come teschio, menzione a foto

(ANSA) - TARANTO, 12 MAR - I fumi notturni dello stabilimento ex Ilva di Taranto che si dissolvono in cielo formando una nuvola che sembra raffigurare un teschio: la suggestiva foto di Maria Rosaria Suma, fotoreporter tarantina che si definisce "contadina della fotografia", ha ricevuto la menzione d'onore al concorso fotografico organizzato da Nikon club Italia, dal titolo "Luci nella notte". La foto, scattata a fine gennaio scorso dalla parte interna del mar Piccolo, è diventata virale.

"Avrei preferito" la menzione "per altri scenari della bella Taranto - scrive sul suo profilo Facebook Maria Rosaria Suma - ma sono contenta". Numerosi i commenti sul social network.

"Tutti noi - scrive una tarantina - sogniamo e lottiamo per scenari migliori. Tu sei una fotografa e la realtà devi immortalare". (ANSA).