Cade impalcatura a Barletta, no feriti

(ANSA) - BARLETTA (BAT), 12 MAR - Un'impalcatura per i lavori di ristrutturazione di una palazzina è caduta a Barletta a causa del forte vento. L'imponente struttura metallica ha ceduto ed è finita sul palazzo di fronte mentre gli agenti della polizia municipale stavano eseguendo dei controlli: non ci sono feriti.

Sempre a Barletta il cimitero è stato chiuso per motivi di sicurezza dopo che il vento ha sradicato un albero che è finito sulle lapidi circostanti.