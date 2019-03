Maltempo,temporali e burrasche in Puglia

(ANSA) - BARI, 11 MAR - La protezione civile regionale ha diffuso un'allerta arancione per domani sulla Puglia a causa dei forti venti di burrasca e dei temporali che già da oggi interesseranno la parte settentrionale della regione e si intensificheranno domani scendendo verso sud.

Da stasera sono previsti temporali e forti mareggiate sulla Puglia settentrionale con venti da forti a burrasca fino a tempesta sui settori costieri. Da domani il maltempo interesserà la Puglia centro meridionale con temporali, forti burrasche e mareggiate. Pertanto fino a mezzanotte di oggi è prevista allerta di colore giallo per rischio vento. Da domani, e per 30 ore è prevista allerta arancione per rischio idrogeologico e vento localizzato sulla Puglia.