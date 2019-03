Arbitro aggredito:Giorgetti misura colma

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - "Quest'ennesimo episodio di violenza, un'altra inaccettabile aggressione a calci e pugni ai danni di un giovane arbitro mi dice che la misura è colma. Non è più tollerabile, non fa bene allo sport. Mi chiedo, da padre, come possano questi genitori educare i loro figli se danno simili esempi di violenza". Così Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza con delega allo sport commenta l'aggressione al 19enne arbitro da parte dei genitori dei calciatori sconfitti dopo una partita del campionato Allievi giocata in Puglia.

"Serve un cambio di passo, un'educazione e una cultura del sapere accettare nella sfida sportiva anche la sconfitta, ma servono anche nuove regole per disincentivare simili comportamenti e per questo da uomo delle istituzioni mi impegno a confrontarmi già domani con il presidente della Figc Gravina perché, oltre alle conseguenze penali, bisogna introdurre punizioni esemplari in questi casi".