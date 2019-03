Cinema: Film animazione 'Mani rosse'

(ANSA) - MOLFETTA (BARI), 9 MAR - Segnalato dalla critica per le tecniche innovative utilizzate - stop-motion, 2D pictorial, digital painting - il cortometraggio di animazione 'Mani rosse' presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma lo scorso ottobre, è stato proiettato per la prima volta in Puglia, nella Cittadella degli artisti di Molfetta. Il film, che si occupa della violenza sui minori, è stato diretto da Francesco Filippi e realizzato dalla casa di produzione Sattva Films srl del pugliese Michele Fasano. Protagonisti due ragazzini che estremamente soli e bloccati nella loro emotività.

Lei, Luna, 14enne, bella e misteriosa, riesce ad esprimersi con bellissimi murales con un colore rosso che rilascia dalle sue mani e che, rassicura, non è sangue. Questo potere nasconde una reazione alla sua dolorosa realtà: ha avuto inizio quando ha visto il padre picchiare sua mamma che poco dopo è scomparsa.

Lui, Ernesto,timidissimo ragazzino di 12 anni, iperprotetto da una zia che gli impedisce di crescere e realizzarsi.