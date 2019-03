Mirabella si 'laurea' in Medicina a Bari

(ANSA) - BARI, 8 MAR - Si è svolta nell'aula magna della facoltà di Medicina dell'Università di Bari la cerimonia di consegna del diploma di laurea honoris causa al docente, saggista e giornalista Michele Mirabella, conduttore per oltre un ventennio della trasmissione televisiva di Rai 3 'Elisir', oggi 'Tutta salute'. "E' una grande commozione ricevere questa laurea - ha detto Mirabella - più di quanto sia accaduto con la laurea in lettere conseguita nell'Ateneo barese e per la laurea honoris causa in Farmacia". "Questa è casa mia", ha sottolineato. "E' stata una decisione unanime presa dal senato accademico - ha evidenziato il rettore dell'Università di Bari, Antonio Felice Uricchio - per confermare una attestazione di profondo affetto e di riconoscenza per Michele Mirabella, grande diffusore e comunicatore in ambito scientifico, coronando l'esperienza di conoscenza scientifica e la promozione della salute ad ampio livello".